【中日スタメン】根尾昂が7番・左翼でスタメン復帰 ヤクルト先発は奥川
2021年3月14日 12時22分
◇１４日 オープン戦 ヤクルト―中日（神宮）
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（２０）が「７番・左翼」で２試合ぶりにスタメンに復帰した。先発投手は中日が柳、ヤクルトが奥川。
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（２０）が「７番・左翼」で２試合ぶりにスタメンに復帰した。先発投手は中日が柳、ヤクルトが奥川。
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・指・平田
６番・遊・京田
７番・左・根尾
８番・捕・木下拓
９番・右・三好
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・指・平田
６番・遊・京田
７番・左・根尾
８番・捕・木下拓
９番・右・三好
投手・柳
【ヤクルト】
１番・中・坂口
２番・左・青木
３番・指・山田
４番・三・村上
５番・一・内川
６番・右・浜田
７番・遊・西浦
８番・捕・中村
９番・二・宮本
投手・奥川
１番・中・坂口
２番・左・青木
３番・指・山田
４番・三・村上
５番・一・内川
６番・右・浜田
７番・遊・西浦
８番・捕・中村
９番・二・宮本
投手・奥川
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