【中日スタメン】根尾昂が7番・左翼でスタメン復帰 ヤクルト先発は奥川

2021年3月14日 12時22分

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試合前練習でボールと戯れる根尾

試合前練習でボールと戯れる根尾

◇１４日　オープン戦　ヤクルト―中日（神宮）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（２０）が「７番・左翼」で２試合ぶりにスタメンに復帰した。先発投手は中日が柳、ヤクルトが奥川。
【中日】
１番・中・大島
２番・二・阿部
３番・三・高橋周
４番・一・ビシエド
５番・指・平田
６番・遊・京田
７番・左・根尾
８番・捕・木下拓
９番・右・三好
投手・柳
【ヤクルト】
１番・中・坂口
２番・左・青木
３番・指・山田
４番・三・村上
５番・一・内川
６番・右・浜田
７番・遊・西浦
８番・捕・中村
９番・二・宮本
投手・奥川

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