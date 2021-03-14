先頭集団は松田、佐藤ら４人　ウィメンズマラソン

2021年3月14日 08時28分 (3月14日 09時29分更新)
スタートを前にウオーミングアップする松田瑞生

スタートを前にウオーミングアップする松田瑞生

　【５キロ】先頭集団は、松田、佐藤、上杉、福良。
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　名古屋ウィメンズマラソン２０２１（日本陸上競技連盟、中日新聞社主催）が１４日午前９時１０分、名古屋市東区のバンテリンドームナゴヤを発着点にスタートした。

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