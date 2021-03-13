オリックスは２年目の宮城が５回２安打１失点で先発入りに前進した。１番定着を狙う佐野皓は一回に先頭打者本塁打を放つなど２安打２打点と課題の打撃でアピール。巨人は岡本和がオープン戦１号を放ち、戸郷は６回３失点だった。