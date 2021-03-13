【J1名古屋スタメン】木本ら新加入3人が初先発 神戸を破り2007年以来の開幕4連勝なるか
2021年3月13日 16時22分
◇13日 J1第4節 神戸―名古屋（ノエスタ）
名古屋グランパスは13日、神戸戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、10日の第3節・柏戦（三協F柏）から先発5人を入れ替えた。DF木本恭生（27）、MF長沢和輝（29）、FW斎藤学（30）の新加入選手3人が初先発する。なお、DF中谷進之介（24）はこの試合の先発を外れたため、2018年9月から続いていたリーグ戦の連続フル出場が「82」でストップした。
グランパスはこの試合に勝てば2007年以来、クラブ記録に並ぶ開幕4連勝を達成。元日本代表MF・山口蛍ら豊富なタレントを擁する神戸相手に敵地で勝利を収め、悲願のリーグタイトルへ勢いをつけたい。
◇グランパスの先発メンバーは以下の通り。
GK ランゲラック
DF 丸山祐市
DF 宮原和也
DF 木本恭生
DF 吉田豊
MF 長沢和輝
MF 稲垣祥
FW 山崎凌吾
FW シャビエル
FW マテウス
FW 斎藤学
DF 丸山祐市
DF 宮原和也
DF 木本恭生
DF 吉田豊
MF 長沢和輝
MF 稲垣祥
FW 山崎凌吾
FW シャビエル
FW マテウス
FW 斎藤学
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