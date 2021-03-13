【J1名古屋スタメン】木本ら新加入3人が初先発 神戸を破り2007年以来の開幕4連勝なるか

2021年3月13日 16時22分

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名古屋・木本

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◇13日　J1第4節　神戸―名古屋（ノエスタ）
　名古屋グランパスは13日、神戸戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、10日の第3節・柏戦（三協F柏）から先発5人を入れ替えた。DF木本恭生（27）、MF長沢和輝（29）、FW斎藤学（30）の新加入選手3人が初先発する。なお、DF中谷進之介（24）はこの試合の先発を外れたため、2018年9月から続いていたリーグ戦の連続フル出場が「82」でストップした。
　グランパスはこの試合に勝てば2007年以来、クラブ記録に並ぶ開幕4連勝を達成。元日本代表MF・山口蛍ら豊富なタレントを擁する神戸相手に敵地で勝利を収め、悲願のリーグタイトルへ勢いをつけたい。
◇グランパスの先発メンバーは以下の通り。
GK　ランゲラック
DF　丸山祐市
DF　宮原和也
DF　木本恭生
DF　吉田豊
MF　長沢和輝
MF　稲垣祥
FW　山崎凌吾
FW　シャビエル
FW　マテウス
FW　斎藤学

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