◇13日 J1第4節 神戸―名古屋（ノエスタ）

名古屋グランパスは13日、神戸戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、10日の第3節・柏戦（三協F柏）から先発5人を入れ替えた。DF木本恭生（27）、MF長沢和輝（29）、FW斎藤学（30）の新加入選手3人が初先発する。なお、DF中谷進之介（24）はこの試合の先発を外れたため、2018年9月から続いていたリーグ戦の連続フル出場が「82」でストップした。

グランパスはこの試合に勝てば2007年以来、クラブ記録に並ぶ開幕4連勝を達成。元日本代表MF・山口蛍ら豊富なタレントを擁する神戸相手に敵地で勝利を収め、悲願のリーグタイトルへ勢いをつけたい。

◇グランパスの先発メンバーは以下の通り。

GK ランゲラック

DF 丸山祐市

DF 宮原和也

DF 木本恭生

DF 吉田豊

MF 長沢和輝

MF 稲垣祥

FW 山崎凌吾

FW シャビエル

FW マテウス

FW 斎藤学