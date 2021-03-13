三重県は１３日、２０～７０代の男女５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち松阪市の２０代女性は、同市の松阪中央総合病院の看護職員。勤務する病棟の職員と入院患者計１１０人はいずれも陰性だった。東員町の２０代の女性保育士は、勤務する県内の保育園で園児と保育士計３人の感染が確認されていた。