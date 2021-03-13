関連キーワード
ＪＲＡ調教助手、調査に虚偽回答 コロナ給付金不正受給
日本中央競馬会（ＪＲＡ）の騎手ら少なくとも百六十三人が新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金を不適...
03月13日
コロナ人権相談、全国の法務局に２３００件 職場やネットで被害
新型コロナウイルス禍で生じた差別や偏見に関する人権相談が今年二月までの一年間に、全国の法務局に延べ二...
五輪に中国ワクチン、波紋 ＩＯＣから相談なく日本「メンツ丸つぶれ」
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が東京五輪の参加者に中国製の新型コロナウイルスワクチンを提供すると唐...
日米豪印、ワクチン１０億回分供給へ 首脳会合後に共同声明
【ワシントン＝共同】日本と米国、オーストラリア、インドの四カ国は十二日、初の首脳会合をテレビ会議方式...
【愛知】名古屋の２０代感染、３月に入り再び増加傾向
名古屋市内の二十代の新型コロナウイルス感染者が三月に入り、再び増加傾向となっている。一月の緊急事態宣...
【福井】新規感染者、４日連続ゼロ
県は十二日、県内で新たな新型コロナウイルスの感染者は確認されず、感染による死者もいなかったと発表した...