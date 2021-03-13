東京で新たに３３０人感染　減少ペース鈍化、再拡大へ懸念も

2021年3月13日 15時33分 (3月13日 15時45分更新) 会員限定
　東京・渋谷のスクランブル交差点を行き交う人たち＝７日

　東京・渋谷のスクランブル交差点を行き交う人たち＝７日

　東京都は１３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３３０人報告されたと明らかにした。累計は１１万５１７０人となった。
　都内は緊急事態宣言後に続いた減少のペースが鈍化。直近７日間の平均が前週を上回る日も出てきており、再拡大への懸念が出ている。

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