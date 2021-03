西川貴教 (C)ORICON NewS inc.

歌手の西川貴教(50)が13日、自身のツイッターを更新し、50歳とは思えない筋骨隆々の肉体を披露している。

テレビアニメ『EDENS ZERO』(日本テレビ系、4月10日深夜0時55分~)のオープニングテーマが、西川が歌う「Eden through the rough」に決定。これ伴うアーティスト写真の撮影で、“角”を生やしたそうで「昨日UPした『Eden through the rough』のアーティスト写真ですが、背景はCGですが角はちゃんと生えてるんで、よろしく!」と呼び掛け、彫刻のような上半身を写した1枚をアップした。

これを見たファンから「ついにヒトも超越して角まで生えちゃう西川くん 好きです」「似合いすぎてて、全く違和感を感じないのは私だけでしょうか」「50歳!?って聞くとさらに驚く 元から鍛えてられたとはいえ、これはすごい!!」「意外と違和感なく草原とかに居そうですね~似合ってます」と称賛の声が相次いでいる。

