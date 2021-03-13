【中日2軍スタメン】福留は「3番・DH」、梅津が今季初先発 ソフトバンク先発は大竹
2021年3月13日 12時35分
◇13日 ウエスタン・リーグ春季教育リーグ ソフトバンク―中日戦（タマスタ筑後）
ソフトバンク―中日戦の先発メンバーが発表された。福留孝介外野手（43）が「3番・指名打者」で2試合ぶり先発出場。3年目の梅津晃大投手（24）は“今季初先発”で、開幕ローテーション入りに向けたアピールを目指す。
【中日】
1番・左・遠藤
2番・中・渡辺
3番・指・福留
4番・捕・郡司
5番・一・福田
6番・三・石川昂
7番・遊・石垣
8番・二・堂上
9番・右・伊藤
投手・梅津
1番・左・遠藤
2番・中・渡辺
3番・指・福留
4番・捕・郡司
5番・一・福田
6番・三・石川昂
7番・遊・石垣
8番・二・堂上
9番・右・伊藤
投手・梅津
【ソフトバンク】
1番・左・柳町
2番・指・柳田
3番・二・増田
4番・三・リチャード
5番・右・釜元
6番・捕・高谷
7番・一・野村
8番・中・水谷
9番・遊・小林
投手・大竹
1番・左・柳町
2番・指・柳田
3番・二・増田
4番・三・リチャード
5番・右・釜元
6番・捕・高谷
7番・一・野村
8番・中・水谷
9番・遊・小林
投手・大竹
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