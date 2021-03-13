【中日2軍スタメン】福留は「3番・DH」、梅津が今季初先発 ソフトバンク先発は大竹

2021年3月13日 12時35分

このエントリーをはてなブックマークに追加
中日・福留

中日・福留

◇13日　ウエスタン・リーグ春季教育リーグ　ソフトバンク―中日戦（タマスタ筑後）
　ソフトバンク―中日戦の先発メンバーが発表された。福留孝介外野手（43）が「3番・指名打者」で2試合ぶり先発出場。3年目の梅津晃大投手（24）は“今季初先発”で、開幕ローテーション入りに向けたアピールを目指す。
【中日】
1番・左・遠藤
2番・中・渡辺
3番・指・福留
4番・捕・郡司
5番・一・福田
6番・三・石川昂
7番・遊・石垣
8番・二・堂上
9番・右・伊藤
投手・梅津
【ソフトバンク】
1番・左・柳町
2番・指・柳田
3番・二・増田
4番・三・リチャード
5番・右・釜元
6番・捕・高谷
7番・一・野村
8番・中・水谷
9番・遊・小林
投手・大竹

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ