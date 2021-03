BEYOOOOONDS「激辛LOVE/Now Now Ningen/こんなハズジャナカッター!」(zetima/3月3日発売)

ハロー!プロジェクト所属の12人組女性アイドルグループ・BEYOOOOONDS(ビヨーンズ)の2ndシングル「激辛LOVE/Now Now Ningen/こんなハズジャナカッター!」が、初週6.6万枚を売り上げ、3月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 激辛LOVE/Now Now Ningen/こんなハズジャナカッター! / BEYOOOOONDS

2位: Luv Bias / Kis-My-Ft2

3位: cry for the moon / NIGHTMARE

4位: CAN YOU WALK WITH ME?? / 柏木由紀

5位: 僕が僕じゃないみたいだ / SixTONES

6位: 春花火 / わーすた

7位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABORATION! Great Journey / 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里)

8位: 本日は晴天なり / 大西亜玖璃

9位: 僕は僕を好きになる / 乃木坂46

10位: 青春“サブリミナル” / =LOVE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング