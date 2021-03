V6が解散へ(C)ORICON NewS inc.

人気グループ・V6が、デビュー日である今年の11月1日をもって解散することが発表された。V6のシングル作品に関する主な記録は下記の通り。

●「デビューからのシングルTOP10入り連続年数」記録が歴代1位(26年)

●「シングルTOP10連続獲得作品数」記録が歴代5位(52作)

・デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」

1995/11/13付オリコン週間シングルランキングで初登場3位を獲得。

・2ndシングル「MADE IN JAPAN/大丈夫」

1996/2/26付オリコン週間シングルランキングで自身初となる初登場1位を獲得。

・最新シングル「It’s my life/PINEAPPLE」(2020年9月23日発売)

2020/10/5付オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得。

※すべてオリコン調べ(2021/3/15付現在)

