V6、解散を発表 森田剛はジャニーズ退所 (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・V6が12日、今年11月1日のデビュー記念を持って解散し、メンバーの森田剛(42)がジャニーズ事務所を退所することを公式サイトで発表した。坂本昌行(49)、長野博(48)、井ノ原快彦(44)、三宅健(41)、岡田准一(40)は引き続きジャニーズ事務所に所属し、個人で活動していく、結成当時、年齢もジャニーズJr.歴もバラバラな6人によって結成され、誰も脱退することなく25年を歩んできたが、26年目の節目にグループとして幕を下ろす。

V6は1995年に『バレーボールワールドカップ』のイメージキャラクターとして結成し、同年11月1日に「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビュー。代表曲は「愛なんだ」「WAになっておどろう」「Darling」など。2014年から3年連続で『NHK紅白歌合戦』に出場。坂本、長野、井ノ原の「20th Century」と、森田、三宅、岡田の「Coming Century」としての活動も行ってきた。

1997年から2008年まで放送されたTBS系バラエティー『学校へ行こう!』シリーズは、学生から大人気に。後継となる特番『V6の愛なんだ』も2017年から毎年放送されている。昨年11月には、デビュー25周年を記念して初の配信ライブ『V6 For the 25th Anniversary』を開催した。

それぞれの得意分野生かしたソロ活動も積極的に展開。井ノ原は『第66回NHK紅白歌合戦』の白組司会など、キャスターとして活躍。岡田は俳優として評価も高く『第38回日本アカデミー賞』で最優秀主演男優賞と最優秀助演男優賞をダブル受賞した。

プライベートでは4人が既婚者で、妻が全員女優。井ノ原が2007年9月に瀬戸朝香と、16年11月に長野が白石美帆と、17年12月に岡田が宮崎あおいと、森田が18年3月に宮沢りえと結婚した。

V6のシングル作品に関する主な記録は下記の通り。

●「デビューからのシングルTOP10入り連続年数」記録が歴代1位(26年)

●「シングルTOP10連続獲得作品数」記録が歴代5位(52作)

・デビューシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」

1995/11/13付オリコン週間シングルランキングで初登場3位を獲得。

・2ndシングル「MADE IN JAPAN/大丈夫」

1996/2/26付オリコン週間シングルランキングで自身初となる初登場1位を獲得。

・最新シングル「It’s my life/PINEAPPLE」(2020年9月23日発売)

2020/10/5付オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得。

※すべてオリコン調べ(2021/3/15付現在)

関連キーワード エンタメ総合