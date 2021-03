谷村奈南 (C)ORICON NewS inc.

歌手でヨガインストラクターの谷村奈南が12日、自身のインスタグラムを更新。母親との2ショットを公開した。

「Happy birthday to my everything! 3.11ママお誕生日おめでとう」と、実母との2ショットをアップ。「一番尊敬する女性です。人生をかけて愛してくれて、ありがとう。母の支えなしでは今のわたしはいません」と感謝をつづり、「たくさん恩返しさせてね。ママ大好き!」と母親へメッセージした。

この投稿に「ママさん誕生日おめでとう」「ママ、年々若返ってる もはやななちゃんの妹に見える!! かも笑」「ななむ~とままむ~ってそっくりだわ 笑」「若くて美しすぎるママ」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合