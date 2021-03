韓国の男性グループ・SHINee(シャイニー)が、3年ぶりとなる単独コンサート『Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD』をオンライン専用の有料公演として開催することが発表された。NAVER V LIVEのBeyond LIVEチャンネルで行われる。

同公演は2018年2月に開催された『SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~』以来の単独コンサートで、SHINeeの歴代ヒット曲から7thフルアルバム『Don't Call Me』の収録曲まで網羅する内容になる。

チケットの予約は3月18日午後3時からNAVER V LIVE+で開始する。

関連キーワード 音楽