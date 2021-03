12日放送『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』に出演するV6 (C)フジテレビ

人気グループ・V6が12日放送のフジテレビ系『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』(毎週金曜 深夜0:55※関東ローカル)に出演。第3話『Right Now』では、1995年11月1日、国立代々木競技場第一体育館でデビューを果たしたV6の“聖地”でもある同所で、デビュー25周年の記念日に開催された配信ライブ『V6 For the 25th anniversary』の裏側に迫る。

これまで同所では節目はもちろんのこと、過去何度もライブを行ってきた。コロナ禍により配信となったものの、逆にその強みを生かした演出にこだわり、メンバーが意見を出し合い、事前収録とライブ映像を織り交ぜる構成を練り上げていく。縦横無尽の空間使いを考え抜き、会場に訪れることができない観客といかにその場を共有できるのか、心づくしの演出が加えられた。

昨年秋、リハーサルが開始。確認していたのは、ライブの終盤にファンクラブ会員に向けて披露する新曲「クリア」だ。メンバーがラッパーのKREVAに制作を依頼したこの楽曲。井ノ原快彦は歌詞が書かれた資料を指しながら「もろ、今のって感じだと思うよ、V6の」と話す。

リハーサルと並行し、25周年を記念して発売されるビジュアルブックの打ち合わせも進行。この日は、写真とともにインタビューを掲載するかどうか検討されていた。メンバーからは、言葉がない方が伝わる、という意見が。さらに収録する写真について、岡田准一からは昨年秋から撮り始めていたメンバーのオフショットも使用するのはどうか、との意見が。森田剛は「他の人ではありえない距離にいるじゃん、メンバーだから。その写真はやっぱり特別だと思う」と話した。

衣装の打ち合わせでは、三宅健が「ステージ衣装=スパンコールみたいな概念をなくしてほしい」とスタッフに提案。等身大の自分たちを見せたいと、幾度となく話し合いが重ねられた。25年間、かけがえのない時間を共に積み重ねてきた。そんな今だからこそできる表現を追い求め、6人がたどり着いた至高のパフォーマンスとは。

