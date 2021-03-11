大震災１０年 つボイノリオ・矢野きよ実が音声番組 きょう１４時
2021年3月11日 10時18分 (3月11日 10時49分更新)
東日本大震災から１０年を迎える１１日、中日新聞は午後２時から、中日新聞Ｗｅｂと公式ＹｏｕＴｕｂｅ、公式ツイッターでインターネット音声番組「つボイノリオ・矢野きよ実と考える〜東日本大震災から１０年、南海トラフへの備え」を配信。
被災体験を語り継ぐ宮城県の学生や取材にあたった記者、愛知県の大村秀章知事らが出演し、大震災の教訓と今後の備えを考える。視聴はこちらから
番組では皆様からメッセージを募集します。「東日本大震災から１０年」へのあなたの想いをお聞かせください。
頂いたメッセージを番組内でご紹介させていただきます。なお受付はＦＡＸまたはメールのみとなります。
募集の締め切りは３月１１日(木)１６時まで。
FAX： ０５２－２０１－３６６８
メール： wasurenai311@chunichi-sc.co.jp
概要
【配信時間】
２０２１年３月１１日(木)１４時～１６時過ぎ
２０２１年３月１１日(木)１４時～１６時過ぎ
【ゲスト(予定)】
■１４時台～
中日新聞編集局次長 寺本政司、中日新聞写真部記者 星野大輔、東北福祉大学４年 志野ほのか氏、一般社団法人ａｉｃｈｉｋａｒａ副代表理事 朝日唯氏
■１５時台～
愛知県知事 大村秀章氏、名古屋大学減災連携研究センター特任准教授 荒木裕子氏、中日新聞社会部記者 榊原智康、ラジオＤＪ 防災士 行天貴之氏、日本福祉大学３年 後藤凛氏、中日新聞社会事業部 池口真美、中日新聞論説委員 飯尾歩
■１４時台～
中日新聞編集局次長 寺本政司、中日新聞写真部記者 星野大輔、東北福祉大学４年 志野ほのか氏、一般社団法人ａｉｃｈｉｋａｒａ副代表理事 朝日唯氏
■１５時台～
愛知県知事 大村秀章氏、名古屋大学減災連携研究センター特任准教授 荒木裕子氏、中日新聞社会部記者 榊原智康、ラジオＤＪ 防災士 行天貴之氏、日本福祉大学３年 後藤凛氏、中日新聞社会事業部 池口真美、中日新聞論説委員 飯尾歩
【協賛】
愛知県トラック協会、名古屋高速道路公社、損保ジャパン
愛知県トラック協会、名古屋高速道路公社、損保ジャパン
問い合わせ先（※対応時間１０：００～１７：００）
中日新聞社名古屋本社広告二部
０５２－２２１－０６８９
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