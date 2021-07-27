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３月２日付　高須、野村、澤本三提督　海軍大将に栄進　軍司令部次長に塚原中将

2021年7月27日 13時46分 (7月27日 13時46分更新)
【１面】必勝へ大東亜の誓ひ　隆々・満州建国十二周年...

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