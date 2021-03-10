藤井風の新曲「旅路」、デジタルシングル初の1位【オリコンランキング】
2021年3月10日 04時00分 (3月10日 04時07分更新)
藤井風（ふじい・かぜ）の新曲「旅路」が、週間DL数2.4万DL（23,622DL）を記録し、3月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得した。
週間デジタルアルバムランキングでは、2020/6/1付の『HELP EVER HURT NEVER』、2020/12/14付の『へでもねーよ EP』で、通算2作の1位を獲得しているが、週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは、自身初の1位獲得となった。
初登場作品の1位獲得は、3/1付での星野源「創造」に続き、今年度3作目。
初登場作品の1位獲得は、3/1付での星野源「創造」に続き、今年度3作目。
なお、Ado「うっせぇわ」がDL数2.0万DL（19,835DL）で2位に。これで2/1付での初TOP3入りとなる2位を獲得してから、7週連続のTOP3入りを記録。累積DL数は20.1万DL（201,212DL）となり、20万DLを超えた。
3位には、King Gnuの新曲「泡」（あぶく）が、週間DL数1.9万DL（18,994DL）で初登場した。
・「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ(2021/3/15付：集計期間：2021年3月1日～3月7日)＞
＜クレジット：オリコン調べ(2021/3/15付：集計期間：2021年3月1日～3月7日)＞
【写真】米津玄師、YOASOBI、あいみょんら「スペシャアワード」のトロフィーを手に個別ショット
藤井風『にじいろカルテ』で自身初のドラマ主題歌 主演・高畑充希「とっても幸せ」
話題のミュージシャン藤井風、3度目の『ANN0』担当「新しい気持ちで挑みます」
高畑充希、岡田惠和作品でポンコツ医師役 テレ朝ドラマ初主演
高畑充希主演『にじいろカルテ』安達祐実、眞島秀和、水野美紀ら出演者10人発表
藤井風『にじいろカルテ』で自身初のドラマ主題歌 主演・高畑充希「とっても幸せ」
話題のミュージシャン藤井風、3度目の『ANN0』担当「新しい気持ちで挑みます」
高畑充希、岡田惠和作品でポンコツ医師役 テレ朝ドラマ初主演
高畑充希主演『にじいろカルテ』安達祐実、眞島秀和、水野美紀ら出演者10人発表
PR情報