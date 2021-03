OMIこと登坂広臣の新作コンセプトビジュアル公開

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣がプロデュースするプロジェクト『CDL entertainment』始動後初のEP作品『ANSWER... SHADOW』が、5月12日にパッケージおよび全世界デジタル配信リリースすることが決定した。

今作はOMI(Oの正式表記はストローク付き)がアーティストとして生きていく中での心の葛藤や孤独などを『影』と表現したコンセプチュアルな

作品に仕上がっている。

さらに、名義の3ヶ月連続デジタル配信第2弾「Can You See The Light」を3月12日に全世界配信し、同日午後8時にミュージックビデオをYouTubeでプレミア公開することも決まった。

第1弾「ANSWER... SHADOW」から続くストーリーで、暗闇の中にもわずかに見える希望の光にフォーカスを当てた前作とは真逆の世界観。楽曲プロデュースにはUTAを迎え、ビート感やフレージングの細部までこだわり、これまでのOMI作品にはない新たな一面が見られる楽曲となっている。

MVでは、わずかに見える希望へと向かう姿を光や照明の作り方で表現。前作から新たな象徴として掲げたアルテミス像の演出に変化も加えている。あわせてコンセプトビジュアルとジャケット写真も解禁となった。

■OMIコメント

「Can You See The Light」は、「ANSWER... SHADOW」というEPの中の1曲。 「ANSWER...SHADOW」は、2020年1月にリリースをした『Who Are You?』というアルバムに対しての、約1年の時を経ての答え=アンサーにあたる作品となっていて、『Who Are You?』が光の強い世界観を表現していたのに対して、『ANSWER...SHADOW』では、自分の心の中にある影を表現しています。

そんなEPの中の1曲である「Can You See The Light」は、「ANSWER... SHADOW」が表現する影の中でも、僅かな光であったり、この先の作品に向けての一曲という立ち位置です。

これまでグループでもソロでも表現していないような、リズム感はあって踊れるけど、どこか儚さ・切なさがあり、一方でどこか希望が見えるような楽曲となっています。作っていく段階で見えてきた理想とする絵を、監督と綿密に打ち合わせをして今回の作品に落とし込みました。大変な撮影も多くありましたが、その分自分が思い描いたミュージックビデオが出来たのではないかと思います。

