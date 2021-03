「ARTIST OF THE YEAR」「BEST POP ARTIST」2冠のOfficial髭男dism

音楽専門チャンネル・スペースシャワーTVが、音楽コンテンツで功績をあげたアーティストやクリエイターを表彰する『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021』授賞式が8日、東京・Zepp Hanedaで開催された。2020年の年間最優秀アーティストに贈られる「ARTIST OF THE YEAR」にはOfficial髭男dismが輝き、最もポップシーンで活躍したアーティストに授与される「BEST POP ARTIST」とあわせて2部門で受賞した。

いとうせいこう、ハマ・オカモト、emmaが司会を務め、全27部門の各賞を発表。最も優れたミュージックビデオに授与される「VIDEO OF THE YEAR」は「感電」、最も優れたアルバムに贈られる「ALBUM OF THE YEAR」は『STRAY SHEEP』と、米津玄師が主要2部門をダブル受賞した。

最も優れた楽曲に授与される賞「SONG OF THE YEAR」には、2020年を代表する1曲となったYOASOBI「夜に駆ける」に決定。一般投票によって選ばれた優秀アーティスト賞「PEOPLE’S CHOICE」にはBTSが輝き、最も活躍した海外アーティストに授与される「BEST INTERNATIONAL ARTIST」との2冠を達成し、ビデオメッセージが寄せられた。

昨年最も活躍した新人アーティストに贈られる「BEST BREAKTHROUGH ARTIST」に輝いた藤井風は、コンセプトが最も優れたミュージックビデオに贈られる「BEST CONCEPTUAL VIDEO」も受賞。すると、突如受賞作「青春病」のライブパフォーマンスが始まり、SNSが大いに沸いた。

授賞式の模様はペースシャワーTVでの生中継に加え、uP!!!で生配信。あいみょん、Official髭男dism、THE ORAL CIGARETTES、新保拓人、Creepy Nuts、スチャダラパー、高橋優、TRIPLE AXE、藤井風、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSIONが登壇し、King Gnu、chelmico、TENDRE、PUNPEE、BTS、PERIMETRON、LiSA、YOASOBI、米津玄師、ROTH BART BARONがビデオメッセージを、星野源がメッセージを寄せた。

なお、受賞者のCreepy Nuts、高橋優、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSIONが出演するライブ『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW』が3月21日にuP!!!で有料配信される。

■『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021』受賞一覧

ARTIST OF THE YEAR 年間で最も優れたアーティスト

Official髭男dism

VIDEO OF THE YEAR 年間で最も優れたミュージックビデオ

『感電』米津玄師 監督:奥山由之

ALBUM OF THE YEAR 年間で最も優れたアルバム

『STRAY SHEEP』米津玄師

SONG OF THE YEAR 年間で最も優れた楽曲

『夜に駆ける』YOASOBI

PEOPLE’S CHOICE 一般投票によって決定し授与される優秀アーティスト賞

BTS

BEST BREAKTHROUGH ARTIST 最も活躍した新人アーティスト

藤井風

BEST SOLO ARTIST 最も活躍したソロアーティスト

あいみょん

BEST GROUP ARTIST 最も活躍したグループアーティスト

MAN WITH A MISSION

BEST POP ARTIST ポップシーンで最も活躍したアーティスト

Official髭男dism

BEST ROCK ARTIST ロックシーンで最も活躍したアーティスト

King Gnu

BEST PUNK/LOUD ROCK ARTIST パンク/ラウドシーンで最も活躍したアーティスト

TRIPLE AXE

BEST ALTERNATIVE ARTIST オルタナティブシーンで最も活躍したアーティスト

ROTH BART BARON

BEST HIP HOP ARTIST ヒップホップシーンで最も活躍したアーティスト

Creepy Nuts

BEST GROOVE ARTIST クラブミュージックシーンで最も活躍したアーティスト

TENDRE

BEST INTERNATIONAL ARTIST 最も活躍した海外アーティスト

BTS

BEST COLLABORATION ARTIST 多岐にわたるコラボレーションで最も活躍したアーティスト

菅田将暉

BEST RESPECT ARTIST 音楽シーンに貢献し、 多大な影響を与え続けているアーティスト

スチャダラパー

BEST NEW VISION 最も革新的な活動をしたアーティスト

星野源

NEW HOPE ARTIST 音楽の楽しみ方の新たな可能性を提示し、 シーンに希望を与えたアーティスト

マカロニえんぴつ

BEST MUSIC FRIENDS スペースシャワーTVと最も関係性を築いてきたアーティストに感謝を込めて授与する

高橋優

BEST MOVIE SONG 最も優れた映画主題歌

『炎』LiSA

BEST CONCEPTUAL LIVE ライブの企画・演出が最も優れたアーティスト

THE ORAL CIGARETTES

BEST LIVE STREAMING 配信ライブの企画・演出が最も優れたアーティスト

PUNPEE

BEST CREATIVE TEAM 独創的なアプローチで多岐に渡るクリエイティビティを発信したチーム

PERIMETRON

BEST CONCEPTUAL VIDEO コンセプトが最も優れたミュージックビデオ

『青春病』藤井風 監督:山田智和

BEST CG/ANIMATION VIDEO 最も優れたCG/アニメーションミュージックビデオ

『Easy Breezy』chelmico 監督:田向潤

BEST VIDEO DIRECTOR 最も優れたミュージックビデオ・ディレクター

新保拓人

