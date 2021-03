2回目となるファンライブ『2021 TXT FANLIVE SHINE X TOGETHER』を開催したTOMORROW X TOGETHER Photo by Big Hit Entertainment

韓国5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)が6日、2回目となるファンライブ『2021 TXT FANLIVE SHINE X TOGETHER』を開催した。1年ぶりにMOA(=ファン)と一緒に特別な時間を過ごした。

今回のファンライブは、星を求めて旅立った5人のメンバーとMOAの旅路で構成。メンバーたちはファンライトウェーブ、写真撮影、悩みを聞くなど、MOAの願いをメンバーたちが直接実行する「MOA'S Wishlist」、MOAが選んだTOMORROW X TOGETHERの最高の瞬間に関するクイズ「MOA'S Top Pick」など、多様なコーナーをMOAと一緒に楽しんだ。

「Wishlist」を皮切りに、「We Lost The Summer」「Poppin’ Star」「Cat & Dog」「Roller Coaster」「Way Home」「Maze in the Mirror」などパフォーマンスも見事だった。特に今回のファンライブでは、昨年5月に発売された『The Dream Chapter: ETERNITY』の収録曲であり、メンバー5人が初めて自作曲した「Maze in the Mirror」が初公開され注目を集めた。

長い旅の末、TOMORROW X TOGETHERが探していた星が「MOA」であることが明らかになり、メンバーたちは手紙を通じて心境を伝えた。「今回の旅を準備しながら紆余曲折が多かったが、この場に立っているメンバーと待ってくれたMOAに本当に感謝する」、「大切な家族、メンバー、MOAのおかげで常に成長しようと頑張れる」、「TOMORROW X TOGETHERが存在できていることに本当に感謝している」、「メンバーとMOAにとって必ず必要な存在になりたい」、「MOAを失望させないために努力する」という心のこもった挨拶が交わされた。

TOMORROW X TOGETHERのためのサプライズ映像も公開。新型コロナウイルスにより、ファンのいない客席と向き合うことになったメンバーのため、MOAたちが直接手書きで応援のメッセージを残したのだ。これを見たメンバーらは「久しぶりに会えることをとても楽しみにしていたが、こんなに大きなプレゼントを用意してくださって本当に感謝している」と感動を伝えた。

TOMORROW X TOGETHERは最後に「久しぶりにお会いできて幸せだった。MOAがいなければ、TOMORROW X TOGETHERは何でもないということを、もう一度感じた。心から応援してくださって感謝する。もっと多くのMOAに直接会える時まで頑張りたい」と感想を述べながらファンライブを無事終えた。

関連キーワード 音楽