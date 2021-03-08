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【グラフ】各地点におけるトップとのタイム差（２０１６－２０２０年）
2021年3月8日 12時35分 (3月8日 12時46分更新)
※各地点のトップタイムは、最終順位が20位以内の選手を参照
※最終順位が10位以内で、かつゴール地点でのタイム差が3分以内の選手のみを抽出し、グラフ化した
２０２０年
＜２０１９年＞
＜２０１８年＞
＜２０１７年＞
＜２０１６年＞
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