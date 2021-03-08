【グラフ】各地点におけるトップとのタイム差（２０１６－２０２０年）

2021年3月8日 12時35分 (3月8日 12時46分更新)

※各地点のトップタイムは、最終順位が20位以内の選手を参照
※最終順位が10位以内で、かつゴール地点でのタイム差が3分以内の選手のみを抽出し、グラフ化した


２０２０年


＜２０１９年＞


＜２０１８年＞


＜２０１７年＞


＜２０１６年＞



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