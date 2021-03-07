レンジャーズが１０季ぶりＶ　スコットランド・プレミアリーグ

2021年3月7日 23時46分 (3月8日 00時20分更新) 会員限定
　本拠地スタジアムの外で優勝を喜ぶレンジャーズのサポーターたち＝７日、グラスゴー（ゲッティ＝共同）

　本拠地スタジアムの外で優勝を喜ぶレンジャーズのサポーターたち＝７日、グラスゴー（ゲッティ＝共同）

  • 　本拠地スタジアムの外で優勝を喜ぶレンジャーズのサポーターたち＝７日、グラスゴー（ゲッティ＝共同）
　サッカーのスコットランド・プレミアリーグで７日、２位のセルティックがダンディー・ユナイテッドと０―０で引き分けたため、首位レンジャーズの１０季ぶり５５度目の優勝が決まった。元イングランド代表ＭＦのジェラード監督が率いるレンジャーズは、ここまで２８勝４分けと無敗で首位を独走していた。（ロンドン共同）

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