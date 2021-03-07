テレビアニメ『デート・ア・ライブ』の第4期『デート・ア・ライブIV』が、10月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、メインスタッフ＆キャスト情報も公開された。

ティザービジュアルでは、島崎信長演じる主人公・五河士道と、井上麻里奈演じるヒロイン・夜刀神十香が描かれている。

同作は橘公司氏による同名ライトノベルが原作で、高校生・五河士道が、人類の危機とされる精霊に対して“デートして、デレさせる”という方法で立ち向かっていくストーリー。テレビアニメ第1期が13年4～6月、第2期が14年4～6月、第3期が19年1月～3月に放送され、劇場アニメが15年8月に公開された。

■スタッフ情報

監督：中川淳

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン：中村直人

音楽：坂部剛

アニメーション制作：GEEKTOYS

■キャスト情報

五河士道：島崎信長

夜刀神十香：井上麻里奈

鳶一折紙：富樫美鈴

五河琴里：竹達彩奈

四糸乃：野水伊織

時崎狂三：真田アサミ

八舞耶倶矢：内田真礼

八舞夕弦：ブリドカット セーラ 恵美

誘宵美九：茅原実里

七罪：真野あゆみ

関連キーワード アニメ