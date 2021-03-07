『デート・ア・ライブ』4期、10月放送開始　ティザービジュアル公開

2021年3月7日 16時30分 (3月7日 17時07分更新)
アニメ「デート・ア・ライブIV」のティザービジュアル （C）2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅣ」製作委員会

アニメ「デート・ア・ライブIV」のティザービジュアル （C）2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅣ」製作委員会

  • アニメ「デート・ア・ライブIV」のティザービジュアル （C）2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅣ」製作委員会
　テレビアニメ『デート・ア・ライブ』の第4期『デート・ア・ライブIV』が、10月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、メインスタッフ＆キャスト情報も公開された。
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　ティザービジュアルでは、島崎信長演じる主人公・五河士道と、井上麻里奈演じるヒロイン・夜刀神十香が描かれている。
　同作は橘公司氏による同名ライトノベルが原作で、高校生・五河士道が、人類の危機とされる精霊に対して“デートして、デレさせる”という方法で立ち向かっていくストーリー。テレビアニメ第1期が13年4～6月、第2期が14年4～6月、第3期が19年1月～3月に放送され、劇場アニメが15年8月に公開された。
■スタッフ情報
監督：中川淳
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン：中村直人
音楽：坂部剛
アニメーション制作：GEEKTOYS
■キャスト情報
五河士道：島崎信長
夜刀神十香：井上麻里奈
鳶一折紙：富樫美鈴
五河琴里：竹達彩奈
四糸乃：野水伊織
時崎狂三：真田アサミ
八舞耶倶矢：内田真礼
八舞夕弦：ブリドカット セーラ 恵美
誘宵美九：茅原実里
七罪：真野あゆみ
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