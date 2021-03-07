根尾昂

◇7日 オープン戦 中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）

試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（32）が今季のオープン戦初登板。昨季、9勝2敗で防御率1・14と圧倒的な成績を残した本拠地で、沢村賞左腕の貫禄を示したい。開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（20）は6日に続いて「9番・左翼」で先発出場する。

【楽天】

1番・中・辰己

2番・遊・小深田

3番・左・島内

4番・二・浅村

5番・三・茂木

6番・指・和田

7番・一・横尾

8番・捕・下妻

9番・右・田中和

投手・早川

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・二・阿部

4番・指・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・右・平田

7番・捕・木下拓

8番・一・武田

9番・左・根尾

投手・大野雄