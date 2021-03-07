【中日スタメン】根尾昂は９番レフト 大野雄大がオープン戦初登板
2021年3月7日 13時33分
◇7日 オープン戦 中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（32）が今季のオープン戦初登板。昨季、9勝2敗で防御率1・14と圧倒的な成績を残した本拠地で、沢村賞左腕の貫禄を示したい。開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（20）は6日に続いて「9番・左翼」で先発出場する。
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・左・島内
4番・二・浅村
5番・三・茂木
6番・指・和田
7番・一・横尾
8番・捕・下妻
9番・右・田中和
投手・早川
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・左・島内
4番・二・浅村
5番・三・茂木
6番・指・和田
7番・一・横尾
8番・捕・下妻
9番・右・田中和
投手・早川
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・捕・木下拓
8番・一・武田
9番・左・根尾
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・捕・木下拓
8番・一・武田
9番・左・根尾
投手・大野雄
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