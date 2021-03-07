【中日スタメン】根尾昂は９番レフト 大野雄大がオープン戦初登板

2021年3月7日 13時33分

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根尾昂

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◇7日　オープン戦　中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（32）が今季のオープン戦初登板。昨季、9勝2敗で防御率1・14と圧倒的な成績を残した本拠地で、沢村賞左腕の貫禄を示したい。開幕スタメンを目指す根尾昂内野手（20）は6日に続いて「9番・左翼」で先発出場する。
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・左・島内
4番・二・浅村
5番・三・茂木
6番・指・和田
7番・一・横尾
8番・捕・下妻
9番・右・田中和
投手・早川
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・捕・木下拓
8番・一・武田
9番・左・根尾
投手・大野雄

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