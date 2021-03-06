その年に最も印象に残る声優や作品を表彰する『第十五回 声優アワード』の受賞者が6日発表された。アニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』クラウディア・ホッジンズ役の子安武人、『ソードアート・オンライン アリシゼーション』ユージオ役の島崎信長が助演男優賞、『鬼滅の刃』禰豆子役の鬼頭明里、『Dr.STONE』ルリ役の上田麗奈が助演女優賞を受賞した。

声優アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベント。「声優」を対象とするアワードとして日本音声製作者連盟とKADOKAWA、文化放送、小学館、小学館集英社プロダクションがアニメ業界各社と協力し創設された。声優地位の向上に寄与することを目的としている。

主演男優賞や主演女優賞、パーソナリティ賞、歌唱賞など多くの部門賞があり、前回の『第十四回声優アワード』の受賞者は、主演男優賞を『鬼滅の刃』炭治郎役などで知られる花江夏樹、主演女優賞を『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～』四宮かぐや役の古賀葵、石川界人と古川慎が助演男優賞、種崎敦美が助演女優賞を受賞した。

『第十五回 声優アワード』の各賞受賞者は下記の通り。

■主演男優賞：津田健次郎

■主演女優賞：石川由依

■助演男優賞：島崎信長、子安武人

■助演女優賞：鬼頭明里、上田麗奈

■新人男優賞：伊藤昌弘、小林千晃、土屋神葉

■新人女優賞：逢来りん、市ノ瀬加那、杉山里穂、藤原夏海、和氣あず未

■歌唱賞：ワルキューレ

■パーソナリティ賞：安元洋貴

■功労賞：津嘉山正種、増山江威子

■富山敬賞：関俊彦

■高橋和枝賞：榊原良子

■外国映画・ドラマ賞：山路和弘、小宮和枝

■MVS：下野紘

■特別栄誉賞：『鬼滅の刃』

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