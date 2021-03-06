根尾



◇6日 オープン戦 中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）

試合前にスターティングメンバーが発表され、対外試合10戦で29打数9安打、打率3割1分と好調の根尾昂内野手（20）は「9番・左翼」。昨秋に左肩を脱臼したダヤン・ビシエド内野手（31）が「4番・DH」で実戦復帰する。中日の先発投手は柳。中日本拠地の名称変更後の初戦で、オープン戦初白星を目指す。

【楽天】

1番・中・辰己

2番・遊・小深田

3番・三・茂木

4番・二・浅村

5番・左・島内

6番・一・鈴木大

7番・指・銀次

8番・右・小郷

9番・捕・太田

投手・涌井

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・二・阿部

4番・指・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・右・平田

7番・一・滝野

8番・捕・桂

9番・左・根尾

投手・柳