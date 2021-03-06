【中日スタメン】バンテリンD初戦で根尾9番左翼 楽天・涌井&マー君から快音狙う…ビシエドが復帰
2021年3月6日 13時35分
◇6日 オープン戦 中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、対外試合10戦で29打数9安打、打率3割1分と好調の根尾昂内野手（20）は「9番・左翼」。昨秋に左肩を脱臼したダヤン・ビシエド内野手（31）が「4番・DH」で実戦復帰する。中日の先発投手は柳。中日本拠地の名称変更後の初戦で、オープン戦初白星を目指す。
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・三・茂木
4番・二・浅村
5番・左・島内
6番・一・鈴木大
7番・指・銀次
8番・右・小郷
9番・捕・太田
投手・涌井
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・三・茂木
4番・二・浅村
5番・左・島内
6番・一・鈴木大
7番・指・銀次
8番・右・小郷
9番・捕・太田
投手・涌井
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・一・滝野
8番・捕・桂
9番・左・根尾
投手・柳
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・一・滝野
8番・捕・桂
9番・左・根尾
投手・柳
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