【中日スタメン】バンテリンD初戦で根尾9番左翼 楽天・涌井&マー君から快音狙う…ビシエドが復帰

2021年3月6日 13時35分

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根尾

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  • 根尾
  • 実戦復帰する中日・ビシエド
◇6日　オープン戦　中日―楽天（バンテリンドームナゴヤ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、対外試合10戦で29打数9安打、打率3割1分と好調の根尾昂内野手（20）は「9番・左翼」。昨秋に左肩を脱臼したダヤン・ビシエド内野手（31）が「4番・DH」で実戦復帰する。中日の先発投手は柳。中日本拠地の名称変更後の初戦で、オープン戦初白星を目指す。
【楽天】
1番・中・辰己
2番・遊・小深田
3番・三・茂木
4番・二・浅村
5番・左・島内
6番・一・鈴木大
7番・指・銀次
8番・右・小郷
9番・捕・太田
投手・涌井
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・指・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・右・平田
7番・一・滝野
8番・捕・桂
9番・左・根尾
投手・柳

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