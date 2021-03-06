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＜コロナと東三河経済 地元の財界リーダーに聞く＞ （１）豊橋商工会議所・神野吾郎会頭
新型コロナの長期化の影響で、東三河の地域経済に大きな影響が出ている。危機を乗り越えるために、経済界は...
03月06日
新型ミライとＣ＋ｐｏｄ、公用車として導入 豊田市
豊田市は五日、トヨタ自動車の燃料電池自動車（ＦＣＶ）「新型ミライ」一台と超小型電気自動車（Ｅ...
「クリスタルポルト」ロビー、１６日から再開 伊良湖の道の駅
新型コロナウイルスの影響で閉館していた田原市伊良湖町の道の駅「伊良湖クリスタルポルト」は、フェリー客...
【愛知】豊橋市へワクチン、初回発送は５００人分
豊橋市は五日、高齢者向けの新型コロナウイルスワクチンの初回発送分として、国から四月十二日以降に約五百...
【愛知】ワクチンクーポン券を４月中旬から発送へ 南知多町、６５歳以上
南知多町は五日、新型コロナウイルスのワクチン接種について、四月中旬ごろから六十五歳以上の高齢者にクー...
【愛知】春日井市民病院の２０代看護師がコロナ感染
春日井市は五日、市民病院に勤める二十代女性看護師の新型コロナウイルス感染が判明したと発表した。同日に...