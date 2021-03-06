日本製鉄子会社の日鉄ステンレス（東京）は五日、新型コロナウイルス禍によるステンレス鋼板の需要減を受け、衣浦（きぬうら）製造所（愛知県碧南市）を二〇二二年三月末に閉鎖すると発表した。正社員二百四十人は、県外への配置転換を検討する。閉鎖後の跡地の利活用は未定としている。閉鎖は同日公表した日本製鉄の中期経営計画の一環。

同製造所は、日本金属工業時代の一九七二年に稼働を開始。約六十五万平方メートル（バンテリンドームナゴヤ十三個分）の敷地内で建設業向けなどのステンレス鋼板を製造。しかし、新型コロナ禍による経済活動の停滞を受け、二〇二〇年四〜十二月の同社の鋼材出荷量は前年同期比の二割減となった。生産体制の集約を検討する中で、設備の老朽化が進んでいた衣浦製造所の閉鎖を決めた。

同製造所は昨年十月、加熱したステンレスをロール状にする熱延設備を休止。今回、鋼板を薄く延ばす冷延設備の休止で全設備が止まる。現在働く二百四十人は本人の希望を聞いた上で、茨城、山口、福岡の製造所に配置転換を進める。

五日、衣浦製造所の内田俊彦所長が碧南市役所を訪れ、禰宜田（ねぎた）政信市長に閉鎖を説明。禰宜田市長は「突然で驚い...

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