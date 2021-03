12人組グローバルグループIZ*ONEの日本1stコンサートを映像化したBlu-ray/DVD『IZ*ONE 1ST CON-CERT IN JAPAN [EYES ON ME] TOUR FINAL -Saitama Super Arena-』(4月14日公開)の特典として同梱されるトレーディングカード12枚セットの絵柄が公開された。

IZ*ONEジャパンオフィシャルショップのみ購入できる初回生産限定Blu-ray/DVD『IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP EDITION』限定特典として同梱されるトレーディングカードの絵柄は、これまで日本でリリースされたシングル「好きと言わせたい」「Buenos Aires」「Vampire」、フルアルバム『Twelve』のアーティスト写真の未発表アザーカットを蔵出ししたもの。全4種のうち1種(メンバー12人分1セット)がランダムで同梱される。

本作は、IZ*ONE初のアリーナツアーのファイナルとして行われた、2019年9月25日のさいたまスーパーアリーナ公演を映像化。初披露された日本3rdシングル「Vampire」、韓国リリースミニアルバム『ONEIRIC DIARY』収録曲「Welcome_Japanese Ver.」など日本ならではの内容となっている。

