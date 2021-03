ジェーン・スー (C)ORICON NewS inc.

優良なPodcastコンテンツを発掘し応援する日本初の大規模アワード『JAPAN PODCAST AWARDS2020 supported by FALCON』が5日、オンラインで行われ、「ベストパーソナリティ賞」に、ジェーン・スーとTBSの堀井美香アナによる『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』が選出された。

同アワードでは「今、絶対に聴くべきPodcast」「もっと世の中に知られるべきPodcast」を、日本の音声コンテンツプラットフォーマー各社協力のもと発掘し、新しいPodcastの可能性を見つけられるビビットな感性を持つ選考委員が選考。

選考対象となる音声コンテンツは「オリジナル(別媒体からの2次配信や、ラジオでオンエアされた音声の切り出し配信などは不可。PodcastやWEB配信が一次配信である音声コンテンツであることが条件)の音声コンテンツであること」「2020年の間に1回でも世に配信されていること」「日本語圏に向けた音声コンテンツであること」の3つから、多様で優良な音声コンテンツを幅広く募集する。

一次選考を通過したノミネート作品を、8人の選考委員が最終審査。選考委員は、ニッポン放送エンターテインメント開発部プロデューサー・石井玄氏、予防医学研究者の石川善樹氏、モデルの市川紗椰、テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏、DJの秀島史香、ジャーナリストの古田大輔氏、女優の美村里江、タレントの和田彩花が務める。

■大賞ノミネート作品(作品/配信者)

『味な副音声〜Voice of food〜』/SPINEAR

『歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)』/COTEN inc.

『ロバートpresents 聴くコント番組~秋山第一ビルヂング~』/Spotify

『デスラジオ 聞いたらいつか死ぬラジオ』/IT CAT

『令和版・夜のミステリーseason1』/AudioMovie(R)

『TALK LIKE BEATS presented by Real Sound』/Real Sound

『三原勇希×田中宗一郎 POP LIFE:The Podcast』/Spotify

『こんにちは未来』/佐久間裕美子+若林恵

『ノウカノタネ3』/博多弁の農家

『朝日新聞 ニュースの現場から』/朝日新聞ポッドキャスト

■ベストパーソナリティ賞ノミネート作品(作品/配信者)

『ゆとりは笑ってバズりたい』/ゆとりフリーター

『kemioの耳そうじクラブ』/Spotify

『マンガ760』/佐島とにわ

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』/TBS RADIO

『シノブとナルミの毒舌アメリカンライフ』/Narumi Shikiya

■ベストエンタメ賞ノミネート作品(作品/配信者)

『営農とサブカル ジョン』/@営農とサブカル

『ロバートpresents 聴くコント番組~秋山第一ビルヂング~』/Spotify

『令和版・夜のミステリーseason1』/AudioMovie(R)

『UK vs US: Fancy an English Battle?』/SPINEAR

『別冊アフター6ジャンクション』/Spotify

■ベストナレッジ賞ノミネート作品(作品/配信者)

『コクヨ野外学習センター コクヨ』/ワークスタイル研究所+黒鳥社

『CULTIBASE Radio』/CULTIBASE

『NOTSCHOOL』/TOCINMASH

『Researchat.fm』/researchat

『Good News for Cities~都市に関する炉辺談話』/Good News for Cities

