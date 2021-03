MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが4日、自身のインスタグラムを更新。“家族5人”ショットを公開した。

先月、妻で元歌手のmelody.さんが第3子を出産したばかり。MIYAVIは「Skyler came home The girls finally met him ;) スカイラーが我が家にやってきた!!!!」と報告。家族5人ショットをはじめ、長女、次女がスカイラーくんを抱っこする様子など、計8枚の写真とともに紹介した。

この投稿に「最高の瞬間のシェアありがとうございます!」「なんて幸せそうなんでしょう」「ishihara Family勢揃いですね」「お姉ちゃん達嬉しそうですね」「幸せたっぷりの愛情が伝わってきます」「愛あふれる素敵な家族」などの声が寄せられている。

MIYAVIは2009年4月にmelody.さんと結婚、同年7月に第1子となる女児、10年10月には第2子女児が誕生した。

