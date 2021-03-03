【ロッテーオリックス・スタメン】両軍の先発はオリックスが山崎福也、ロッテは小島和哉
2021年3月3日 14時19分
オープン戦のオリックス―ロッテ戦（京セラドーム大阪）のスターティングメンバーが３日、試合前に発表された。両軍の先発はオリックスが山崎福也（２８）、ロッテは小島和哉（２４）。同じカードで行われた２日のオープン戦初戦は６―６で引き分けだった。
【ロッテ】
１番・中・藤原
２番・左・荻野
３番・右・菅野
４番・一・山口
５番・二・中村奨
６番・三・安田
７番・指・福田秀
８番・捕・田村
９番・遊・藤岡
投手・小島
１番・中・藤原
２番・左・荻野
３番・右・菅野
４番・一・山口
５番・二・中村奨
６番・三・安田
７番・指・福田秀
８番・捕・田村
９番・遊・藤岡
投手・小島
【オリックス】
１番・中・佐野皓
２番・三・福田
３番・二・太田
４番・左・吉田正
５番・指・ジョーンズ
６番・一・モヤ
７番・遊・紅林
８番・右・杉本
９番・捕・伏見
投手・山崎福
１番・中・佐野皓
２番・三・福田
３番・二・太田
４番・左・吉田正
５番・指・ジョーンズ
６番・一・モヤ
７番・遊・紅林
８番・右・杉本
９番・捕・伏見
投手・山崎福
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