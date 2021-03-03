【ロッテーオリックス・スタメン】両軍の先発はオリックスが山崎福也、ロッテは小島和哉

2021年3月3日 14時19分

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先発の小島和哉

先発の小島和哉

  • 先発の小島和哉
　オープン戦のオリックス―ロッテ戦（京セラドーム大阪）のスターティングメンバーが３日、試合前に発表された。両軍の先発はオリックスが山崎福也（２８）、ロッテは小島和哉（２４）。同じカードで行われた２日のオープン戦初戦は６―６で引き分けだった。
【ロッテ】
１番・中・藤原
２番・左・荻野
３番・右・菅野
４番・一・山口
５番・二・中村奨
６番・三・安田
７番・指・福田秀
８番・捕・田村
９番・遊・藤岡
投手・小島
【オリックス】
１番・中・佐野皓
２番・三・福田
３番・二・太田
４番・左・吉田正
５番・指・ジョーンズ
６番・一・モヤ
７番・遊・紅林
８番・右・杉本
９番・捕・伏見
投手・山崎福
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