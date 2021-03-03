先発の小島和哉

オープン戦のオリックス―ロッテ戦（京セラドーム大阪）のスターティングメンバーが３日、試合前に発表された。両軍の先発はオリックスが山崎福也（２８）、ロッテは小島和哉（２４）。同じカードで行われた２日のオープン戦初戦は６―６で引き分けだった。

【ロッテ】

１番・中・藤原

２番・左・荻野

３番・右・菅野

４番・一・山口

５番・二・中村奨

６番・三・安田

７番・指・福田秀

８番・捕・田村

９番・遊・藤岡

投手・小島

【オリックス】

１番・中・佐野皓

２番・三・福田

３番・二・太田

４番・左・吉田正

５番・指・ジョーンズ

６番・一・モヤ

７番・遊・紅林

８番・右・杉本

９番・捕・伏見

投手・山崎福