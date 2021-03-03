大滝詠一さんの代表作『A LONG VACATION』

今年、名盤『A LONG VACATION』の発売から40周年を迎えるシンガーソングライター・大滝詠一さん。大滝さんが生前に自身のレーベル「ナイアガラ」から発表した本人名義の全楽曲が、3月21日より各音楽サブスクリプションサービスで配信されることが明らかになった。

今回配信される作品は、「君は天然色」「恋するカレン」「幸せな結末」などの代表曲はもちろん、「熱き心に」「風立ちぬ」「夢で逢えたら」といった大ヒット提供曲のセルフカバー、更にはオリジナルアルバム未収録の入手困難で貴重な音源等を含む全177曲。

また、アルバム『A LONG VACATION』の発売40周年を記念して、『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』がサブスク解禁と同日の3月21日に発売される。通称『ロンバケ』と呼称される本作品は、音専誌『レコード・コレクターズ』2010年9月号の特集「日本のロック・アルバム・ベスト100（1980年代編）」で第1位に選ばれるなど、日本の音楽シーンに燦然と輝く名盤だ。

今回、本作の発売40周年を記念し、アルバム収録曲で大滝さんの代表曲でもある「君は天然色」のミュージックビデオ（MV）を初めて制作。きょう3日正午より公式YouTubeで公開される。

MVは、『ロンバケ』のジャケットを手がけた永井博氏のイラストで全編が構成され、映像の制作は『君の名は。』や『天気の子』の予告編演出で知られる日本を代表する世界的アニメ映像ディレクター依田伸隆氏が担当。依田氏は映画化も決定したアニメ作品『かくしごと』のTVエンディング映像（※EDテーマ「君は天然色」）も手掛けており、依田氏自身も以前から大滝詠一作品の大ファンだったこともありMV制作を快諾した。永井氏の二次元のイラストを、得意のアニメーション技術で立体的に表現し、今まで観たこともない見事な映像作品に仕上げている。

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