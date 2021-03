米津玄師の『STRAY SHEEP』が、3月3日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で累積DL数21.0万DL(210,084DL)となり、自身の『BOOTLEG』を上回り、登場30週目にして歴代累積DL数1位を自己更新した。

本作は、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で2020/8/17付の初登場から5週連続1位を獲得。「週間アルバムランキング」では2020/8/24付の登場2週目にして累積売上で自身初ミリオンを達成している。

同作には、「オリコンデジタルシングル(単曲)ランキング」歴代累積DL数1位の「Lemon」をはじめ、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で2019/8/26付の初登場から8週連続1位、通算11週1位を獲得【※1】した「馬と鹿」、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」の2020/7/20付で初登場1位、通算4週1位を獲得【※1】した「感電」などのシングル作品を収録。また、Foorinの「パプリカ」、菅田将暉の「まちがいさがし」といった提供曲のセルフカバーなど全15曲を収めている。

なお、『STRAY SHEEP』は、昨年末発表「第53回 オリコン年間ランキング 2020」の「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」において、期間内累積DL数19.8万DLを記録し1位を獲得。「同部門 アルバムランキング」でも、期間内推定累積売上枚数156.3万枚を記録し1位となった。また、「オリコン合算アルバムランキング」の累積ポイントでは、ソロアーティスト初の200万PT超え【※2】 を2021/1/4付で達成している。

【※1】2021/3/8付現在

【※2】オリコン合算アルバムランキングで200万PT超えを記録した作品…嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』

・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

・「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2021/3/8付:集計期間:2021年2月22日~2月28日)>

