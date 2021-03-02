【中日】根尾昂は与田監督の予告通り「８番左翼」でスタメン出場…好調な打撃生かすため外野起用
2021年3月2日 15時34分
中日は２日、オープン戦初戦のソフトバンク戦（ペイペイドーム）に臨む。スターティングメンバーが試合前に発表され、２月の練習試合８戦で打率３割４分８厘と絶好調だった根尾昂内野手（２０）が「８番・左翼」でスタメン出場。今季初の外野起用で、好調の打棒を発揮できるか注目される。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・平田
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・一・武田
７番・捕・郡司
８番・左・根尾
９番・指・伊藤
投手・笠原
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・平田
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・一・武田
７番・捕・郡司
８番・左・根尾
９番・指・伊藤
投手・笠原
【ソフトバンク】
１番・二・周東
２番・遊・今宮
３番・一・中村晃
４番・左・長谷川
５番・指・川島
６番・三・松田
７番・右・栗原
８番・中・上林
９番・捕・甲斐
投手・笠谷
１番・二・周東
２番・遊・今宮
３番・一・中村晃
４番・左・長谷川
５番・指・川島
６番・三・松田
７番・右・栗原
８番・中・上林
９番・捕・甲斐
投手・笠谷
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