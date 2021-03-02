試合前のノックで左翼につく根尾

中日は２日、オープン戦初戦のソフトバンク戦（ペイペイドーム）に臨む。スターティングメンバーが試合前に発表され、２月の練習試合８戦で打率３割４分８厘と絶好調だった根尾昂内野手（２０）が「８番・左翼」でスタメン出場。今季初の外野起用で、好調の打棒を発揮できるか注目される。

【中日】

１番・中・大島

２番・遊・京田

３番・右・平田

４番・二・阿部

５番・三・高橋周

６番・一・武田

７番・捕・郡司

８番・左・根尾

９番・指・伊藤

投手・笠原

【ソフトバンク】

１番・二・周東

２番・遊・今宮

３番・一・中村晃

４番・左・長谷川

５番・指・川島

６番・三・松田

７番・右・栗原

８番・中・上林

９番・捕・甲斐

投手・笠谷