【中日】根尾昂は与田監督の予告通り「８番左翼」でスタメン出場…好調な打撃生かすため外野起用

2021年3月2日 15時34分

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試合前のノックで左翼につく根尾

試合前のノックで左翼につく根尾

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　中日は２日、オープン戦初戦のソフトバンク戦（ペイペイドーム）に臨む。スターティングメンバーが試合前に発表され、２月の練習試合８戦で打率３割４分８厘と絶好調だった根尾昂内野手（２０）が「８番・左翼」でスタメン出場。今季初の外野起用で、好調の打棒を発揮できるか注目される。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・平田
４番・二・阿部
５番・三・高橋周
６番・一・武田
７番・捕・郡司
８番・左・根尾
９番・指・伊藤
投手・笠原
【ソフトバンク】
１番・二・周東
２番・遊・今宮
３番・一・中村晃
４番・左・長谷川
５番・指・川島
６番・三・松田
７番・右・栗原
８番・中・上林
９番・捕・甲斐
投手・笠谷

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