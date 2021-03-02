レイズ筒香は２打数無安打　ツインズ戦「２番・指名打者」

2021年3月2日 07時58分 (3月2日 08時06分更新) 会員限定
　ツインズ戦の初回にスイングする筒香＝１日、米ポートシャーロット（ゲッティ＝共同）

　ツインズ戦の初回にスイングする筒香＝１日、米ポートシャーロット（ゲッティ＝共同）

  • 　ツインズ戦の初回にスイングする筒香＝１日、米ポートシャーロット（ゲッティ＝共同）
　▽レイズ―ツインズ（１日・ポートシャーロット）
　レイズの筒香は「２番・指名打者」で出場し、２打数無安打だった。内容は空振り三振、二飛、四球。六回に代打を送られ退いた。試合は六回制でチームは５―６で敗れた。（共同）

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