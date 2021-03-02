エンゼルス大谷は３打数２安打　ホワイトソックス戦で２得点

2021年3月2日 08時25分 (3月2日 08時45分更新) 会員限定
　オープン戦初出場のホワイトソックス戦に臨むエンゼルス・大谷＝テンピ（共同）

　オープン戦初出場のホワイトソックス戦に臨むエンゼルス・大谷＝テンピ（共同）

  • 　オープン戦初出場のホワイトソックス戦に臨むエンゼルス・大谷＝テンピ（共同）
　▽エンゼルス―ホワイトソックス（１日・テンピ）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」で出場し、３打数２安打、２得点だった。内容は右前打、左前打、三飛。試合は５回制で４―４で引き分けた。（共同）

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