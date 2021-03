「ミンティア」新CMソングを担当するFIVE NEW OLD

4人組バンド・FIVE NEW OLDの新曲「Breathin’」が、アサヒグループ食品「ミンティア」新CMソングに決定した。本田翼と福士蒼汰が出演する同CMは、きょう1日から全国でオンエアされる。

このCMのために書き下ろされた「Breathin’」は、CMのテーマ「新・呼吸!」をイメージし、ニューノーマルな新生活を応援する1曲。今年に入ってからCM3本、ドラマ1本のタイアップを獲得しており、3月1日現在の暫定で2021年上半期最多タイアップアーティスト(※ワーナーミュージック・ジャパン調べ)となる。

HIROSHI(Vo/Gt)は「精神的にも身体的にも『息苦しい世の中』だったりする。それでも僕達は呼吸をし続けて、新しい空気を吸って、吐いて、何かを吸収して、また新しい自分へアップデートしていく。こんな時代でも誰もが当たり前に続けている「呼吸」の中に、力強いエネルギーが宿っている。そんなことを感じながら書いた曲です」と楽曲に込めた想いを明かし、「マスクを外して、みんなでこの歌を歌える時が来るのが待ち遠しい!」と心待ちにしている。

「Breathin’」は4月7日発売のニューアルバム『MUSIC WARDROBE』に収録されるほか、3月19日から各音楽配信サイトで先行配信。4月9日からは東京・EX THEATER ROPPONGIを皮切りに全国11ヶ所を回る『FIVE NEW OLD “MUSIC WARDROBE” Tour』をスタートさせる。

■HIROSHI(Vo/Gt)コメント

「ミンティア」新 CM ソングとして”Breathin’“を書き下ろしました。

お話を頂いた時、「新・呼吸!」というテーマを受け取って僕達の音楽と強く共鳴するものを感じました。

コロナ禍を通して僕たちの暮らし、価値観が大きく変わろうとしています。

インターネットの情報バブルに疲れたり、日常ではマスクで口を塞がなくちゃいけない。

精神的にも身体的にも「息苦しい世の中」だったりする。

それでも僕達は呼吸をし続けて、

新しい空気を吸って、吐いて、

何かを吸収して、

また新しい自分へアップデートしていく。

こんな時代でも誰もが当たり前に続けている「呼吸」の中に、力強いエネルギーが宿っている。

そんなことを感じながら書いた曲です。

FIVE NEW OLD の中で、一番逞しく、しなやかな曲が仕上がりました。

力強いビートの上で「呼吸」に宿したメッセージを受け取ってもらえたら嬉しいです。

マスクを外して、みんなでこの歌を歌える時が来るのが待ち遠しい!

関連キーワード 音楽