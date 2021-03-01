レイズの筒香は２打数無安打　ブレーブス戦

2021年3月1日 07時15分 (3月1日 07時25分更新) 会員限定
　レイズの筒香嘉智（ゲッティ＝共同）

　レイズの筒香嘉智（ゲッティ＝共同）

  • 　レイズの筒香嘉智（ゲッティ＝共同）
　▽レイズ―ブレーブス（２月２８日・ポートシャーロット）
　レイズの筒香は「６番・左翼」で出場し、２打数無安打だった。内容は中飛、見逃し三振。四回の守備を終えて退いた。試合は７回制でチームは９―７で勝った。（共同）

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