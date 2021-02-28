【J1名古屋開幕戦スタメン】新加入の柿谷曜一朗がMFで出場 5度目の”開幕弾”狙う
2021年2月28日 11時29分
◇28日 J1第1節 福岡―名古屋（福岡・ベス電器スタジアム）
名古屋グランパスは28日、敵地で福岡戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、MFにはC大阪から新加入の柿谷曜一朗（31）が開幕スタメン入り、自身5度目となる開幕弾での移籍後初ゴールを狙う。
グランパスは昨季J1最少28失点の堅守を武器に3位に進出。オフには柿谷ら6人を新戦力として迎え、11年ぶりのリーグ優勝へ戦力は充実。昨季J2最少失点で昇格を果たした福岡との開幕戦に挑む。
◆グランパスの先発メンバーは以下の通り。
GK ランゲラック
DF 成瀬竣平
DF 中谷進之介
DF 丸山祐市
DF 吉田豊
MF 稲垣祥
MF 柿谷曜一朗
MF 米本拓司
MF マテウス
FW 山崎凌吾
FW 相馬勇紀
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