【J1名古屋開幕戦スタメン】新加入の柿谷曜一朗がMFで出場　5度目の”開幕弾”狙う

2021年2月28日 11時29分

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柿谷曜一朗

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◇28日　J1第1節　福岡―名古屋（福岡・ベス電器スタジアム）
　名古屋グランパスは28日、敵地で福岡戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、MFにはC大阪から新加入の柿谷曜一朗（31）が開幕スタメン入り、自身5度目となる開幕弾での移籍後初ゴールを狙う。
【動画】噂の柿谷うますぎリフティング対決「デジっち」
　グランパスは昨季J1最少28失点の堅守を武器に3位に進出。オフには柿谷ら6人を新戦力として迎え、11年ぶりのリーグ優勝へ戦力は充実。昨季J2最少失点で昇格を果たした福岡との開幕戦に挑む。
　◆グランパスの先発メンバーは以下の通り。
GK　ランゲラック
DF　成瀬竣平
DF　中谷進之介
DF　丸山祐市
DF　吉田豊
MF　稲垣祥
MF　柿谷曜一朗
MF　米本拓司
MF　マテウス
FW　山崎凌吾
FW　相馬勇紀
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