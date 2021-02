3月1日発売の雑誌『BRUTUS』(マガジンハウス社)では、およそ7年ぶり3度目となるラジオ特集「なにしろラジオ好きなもので3」が掲載される。

同社のツイッターでは「今、再発見されているラジオ。聴き方、作り方、届け方……まだまだラジオの進化は止まず、やっぱりラジオ好きは変わりません。7年ぶり3度目の今号は在京キー局8局との連動企画など、目でも耳でも楽しめる1冊です」と紹介。

続けて「新しいパーソナリティの登場、radikoアプリの定着、凌ぎを削る芸人ラジオ、活況のローカル局、ポッドキャストの台頭……。変容する社会と呼応するように、ラジオもまた進化を遂げています」としている。

同誌のラジオ特集のラインナップは、以下の通り。

■あしたのラジオ1 TOKYO FM「深夜1時、ラジオにて。」福山雅治/秋元康

■私とラジオ。長濱ねる/皆川明/今泉力哉/ニューヨーク

■あしたのラジオ2 J-WAVE「4人のクリエイター、4つのあした。」 のん/後藤正文/真鍋大度/小橋賢児

■世は、芸人ラジオ戦国時代!

■あしたのラジオ3 ニッポン放送「桃色の伝道師たち。」笑福亭鶴光/ファーストサマーウイカ

■『菅田将暉のANN』スターが素顔をさらす2時間。

■ラジオのお悩み相談、進化中。

■あしたのラジオ4 文化放送「教えて! Z世代。」大関れいか/柴田阿弥

■斬新すぎる番組『加藤さんと山口くん』密着。

■今、音楽をラジオで聴こう。

■あしたのラジオ5 TOKYO FM「どうする? これからのパーソナリティ。」ハマ・オカモト/山崎怜奈

■神田伯山のメディア戦略。

■オーディオドラマは、可能性の宝庫だ。

■あしたのラジオ6 TBSラジオ「22時のバトンを繋ぐ。」荻上チキ/キニマンス塚本ニキ

■column ポッドキャストが好きで好きでたまらない。

■あしたのラジオ7 ラジオNIKKEI「あなたはマクルーハンを知っていますか?」渋谷慶一郎/嶋浩一郎

■音声メディア先進国で起きていること。

■アナウンサーこそが、王道の語り部だ!

■ラジオだから出会える、全国名物パーソナリティ名鑑。

■あしたのラジオ8 InterFM897「ローカル局から芽吹くカルチャー。」土井地博/きいやま商店/土井コマキ

■WHAT’S NEW ON THE RADIO? ラジオの今がわかる、17のQ&A。

■あしたのラジオ9 NHKラジオ第1「音で辿る、時代の変遷。」NHKらじるラボ

■あの震災から10年。いのちと、くらしと、ラジオと。

