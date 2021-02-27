【中日スタメン】沢村賞の大野雄が今季初登板！ 「しっかり投げ切ることを目標に」
2021年2月27日 12時15分
27日に沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷で行われる練習試合の中日ー阪神戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。
昨季沢村賞を受賞した大野雄大投手（32）が初登板。2イニングを予定している左腕は「しっかり投げきるということを目標にマウンドに上がりたい」と試合前に話していた。また、2年連続最多安打の大島洋平外野手（35）が1軍合流後初の実戦に挑む。
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・三・佐藤輝
4番・右・サンズ
5番・一・マルテ
6番・指・高山
7番・左・糸井
8番・捕・坂本
9番・遊・山本
投手・青柳
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・三・佐藤輝
4番・右・サンズ
5番・一・マルテ
6番・指・高山
7番・左・糸井
8番・捕・坂本
9番・遊・山本
投手・青柳
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・指・平田
4番・二・阿部
5番・三・高橋周
6番・一・滝野
7番・左・岡林
8番・捕・桂
9番・右・三好
投手・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・指・平田
4番・二・阿部
5番・三・高橋周
6番・一・滝野
7番・左・岡林
8番・捕・桂
9番・右・三好
投手・大野雄
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