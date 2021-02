ATEEZ

CSフジテレビTWOドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmartで、8人組K-POPアーティスト・ATEEZ(エイティーズ)の無観客ライブの模様を韓国から独占完全生中継することが明らかになった。番組は『ATEEZ フジテレビTWOオリジナルスペシャルライブ ~Into the A to Z~完全生中継』と題し、4月25日(後7:00~9:00)に放送/配信。コロナ禍で来日が叶わない状況の中、日本のATINY(ファン)のためだけに行うプレミアムな内容のライブとなる。

ATEEZは、2018年10月にデビュー。新人では異例の海外ツアー全席完売を記録し、韓国のみならず、全世界から注目を集めている次世代K-POPグループ。19年12月に日本デビューも果たしている。

今年3月には韓国で新アルバム『ZERO:FEVER Part.2』、日本でJAPAN 1st ORIGINAL ALBUM 『Into the A to Z』をリリースするとあって、彼らの活動が最もヒートアップするタイミング。このライブでは『Into the A to Z』収録曲のステージ披露も予定されており、メンバーたちの気持ちがこもったパフォーマンスを観ることができる。録画して永久保存版したい一夜限りのスペシャルライブになること必至だ。

フジテレビTWO ではこの生中継に先駆けて、3月22日(後9:00~11:00)に『“ATEEZ WORLD TOUR THE FELLOWSHIP : MAP THE TREASURE SEOUL”フジジテレビTWOオリジナルバージョン』も放送。昨年2月に行われた単独公演のDVDとは異なる本編再編集版で、さらに今回の放送のために新しく収録したメンバーのスペシャルインタビューが入った独占映像を追加した特別バージョンとして放送/配信する。

メンバーは「日本のATINYに会えなくなって1年以上の時間が過ぎました。まだ、皆さんに直接会うことはできないけれど、今回の放送を通して少しでも僕たちの新しい姿をお見せして、一緒に楽しむ時間にできたら嬉しいです! ATEEZならではの多様な魅力をお見せしたいと思いますので、少しだけ待っていてください~!」と、コメント。

フジジテレビTWOオリジナルバージョンのライブについて「この機会にフジテレビTWOで初めて僕たちATEEZのライブをお見せできることになりとてもうれしいです。今回の放送で初めて僕たちのパフォーマンスをご覧になる方もいらっしゃると思いますが、ATEEZが誕生したデビュー曲から(当時の)最新曲まで入っていて、カッコいいパフォーマンスはもちろん、柔らかな歌声をお聞かせするバラードまで、多様なステージをお楽しみいただけると思います。ぜひご期待ください!」とポジティブに語っている。

