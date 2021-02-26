東京、新たに２７０人が感染　コロナ、累計１１万１０１０人

2021年2月26日 15時23分 (2月26日 16時23分更新) 会員限定
　東京都庁（中央）周辺＝２０２０年１月

　東京都庁（中央）周辺＝２０２０年１月

  • 　東京都庁（中央）周辺＝２０２０年１月
　東京都は２６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２７０人報告されたと明らかにした。累計は１１万１０１０人となった。
　都内の感染者数は緊急事態宣言の発令後に減少してきたが、最近は減り方が鈍化。１日当たりの死亡者数の発表は２桁の日が目立っている。

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