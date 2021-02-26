五木ひろしさん、聖火リレー辞退　福井、スケジュール合わず

2021年2月26日 00時00分 (2月26日 00時50分更新) 会員限定
　五木ひろしさん

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　福井県は２６日、開始まで１カ月となった東京五輪の聖火リレーで、５月末に県内を走る予定だった同県美浜町出身の歌手五木ひろしさん（７２）が、スケジュールが合わなくなったため辞退したと発表した。
　五木さんに代わり、２００８年北京五輪のバレーボール日本代表で同県若狭町出身の荻野正二さん（５１）が参加する。

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