【中日スタメン】根尾が「9番・遊撃」で先発出場、巨人はDeNAから移籍の井納が先発
2021年2月25日 12時23分
練習試合・巨人―中日戦のスターティングメンバーが発表された。3年目の根尾昂内野手（20）が「9番・遊撃」で先発出場。先発は中日が昨季6勝の柳裕也投手（26）、巨人はDeNAから移籍した井納翔一投手（34）。
【中日】
1番・中・岡林
2番・指・京田
3番・右・平田
4番・二・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・武田
8番・捕・郡司
9番・遊・根尾
投手・柳
1番・中・岡林
2番・指・京田
3番・右・平田
4番・二・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・武田
8番・捕・郡司
9番・遊・根尾
投手・柳
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・左・ウィーラー
5番・指・亀井
6番・一・中島
7番・三・北村
8番・捕・炭谷
9番・二・吉川
投手・井納
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・左・ウィーラー
5番・指・亀井
6番・一・中島
7番・三・北村
8番・捕・炭谷
9番・二・吉川
投手・井納
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