【中日スタメン】根尾が「9番・遊撃」で先発出場、巨人はDeNAから移籍の井納が先発

2021年2月25日 12時23分

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試合前に言葉を交わす中日・与田監督（左）と巨人・原監督

試合前に言葉を交わす中日・与田監督（左）と巨人・原監督

  • 試合前に言葉を交わす中日・与田監督（左）と巨人・原監督
　練習試合・巨人―中日戦のスターティングメンバーが発表された。3年目の根尾昂内野手（20）が「9番・遊撃」で先発出場。先発は中日が昨季6勝の柳裕也投手（26）、巨人はDeNAから移籍した井納翔一投手（34）。
【中日】
1番・中・岡林
2番・指・京田
3番・右・平田
4番・二・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・武田
8番・捕・郡司
9番・遊・根尾
投手・柳
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・左・ウィーラー
5番・指・亀井
6番・一・中島
7番・三・北村
8番・捕・炭谷
9番・二・吉川
投手・井納
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