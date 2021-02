AAA・與真司郎のアーティスト活動休前最後のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』(8月11日発売)に収録される「Bye Bye」のミュージックビデオ(MV)が24日、公開された。

同曲は與が作詞を手掛けており、大切な存在との別れを歌ったせつなくエモーショナルなミディアムバラード。MVはロサンゼルスの砂漠にある1本道を歩くシーンからスタート。一緒に過ごしたかけがえのない時間など、愛犬との回想シーン、また大切な存在を想ってエモーショナルに踊る與の姿は、広大な自然の中で、失った大切な存在への「愛」を表現している。

與は自身のインスタグラムで「『Bye Bye』は天国に旅立った愛犬・フウとライ、大切な祖父母を想いつくった曲です。話を聞いてくれた友人が作曲を、そして作詞は僕と友人とで一緒に仕上げました。たくさんの感謝と愛を込めて作らさせていただいたので、多くの方に聞いていただきたいです」と曲の成り立ちを明かし、「別れは誰にでもあるかもしれないけど、その時にこの曲が少しでもみなさんの力になってくれたらいいなと思っています。僕にとっても、本当に本当に大切な1曲になりました。」とメッセージした。

本日25日からは同曲の先行配信もスタートする。

関連キーワード 音楽