BAD HOPによる全国ツアー3公演を ABEMAで独占無料生中継決定

神奈川県川崎市出身の8人組ヒップホップクルー・BAD HOPによる全国ツアー『BAD HOP THE REVENGE TOUR』の初日東京公演をはじめとする3公演が、ABEMAにて独占無料生中継されると24日、発表された。

BAD HOPは、『高校生RAP選手権』の優勝経験を持つ双子のT-PablowとYZERRを中心に、幼なじみ8人で構成されるヒップホップグループ。2014年に活動をスタートして以降、2016年に地元の川崎CITTAでフリーライブを敢行し、2018年4月にはZepp Tokyoで単独ワンマン公演を開催。さらに、2018年11月には日本武道館でのワンマンライブ『Breath of South』を開催し、約8000人もの動員を記録するなどヒップホップファンだけにとどまらず、若い世代を中心に多くの人気を集めている。

ABEMAで独占無料生中継が決定した本公演は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、急遽無観客で開催した2020年3月の横浜アリーナ公演と、緊急事態宣言の影響により開催延期が決定した『BAD HOP WORLD THE REVENGE IN 横浜アリーナ』のリベンジとして開催される全国ツアー。約3年ぶりとなる全国ツアー『BAD HOP THE REVENGE TOUR』では、全国16ヵ所17公演を予定している。ABEMAでは初日2月27日に開催する東京公演をはじめ、4月10日の北海道公演、4月25日の大阪公演の3公演を届ける。

今回の独占無料生中継にあたり、T-Pablowは「ABEMA観れるのはいい時代。一緒に盛り上がりましょう!」とコメントしている。

■独占無料生中継の概要

『BADHOP JAPAN TOUR 東京【ABEMA独占生中継】』

配信日時:2021年2月27日(土)午後6時30分~同10時

GOLDチャンネル:https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/BDdUpoPDWXAPoM

HIP HOPチャンネル:https://abema.tv/channels/hiphop/slots/Eb5XbNCjA99GaB

『BADHOP JAPAN TOUR 北海道【ABEMA独占生中継】』

配信日時:2021年4月10日(土)午後7時30分~同9時

HIP HOPチャンネル:https://abema.tv/channels/hiphop/slots/D4qszgnz1kcTGB

『BADHOP JAPAN TOUR 大阪【ABEMA独占生中継】』

配信日時:2021年4月25日(日)午後7時30分~同9時

HIP HOPチャンネル:https://abema.tv/channels/hiphop/slots/EvFMRGPBFJfg2B

