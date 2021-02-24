総務審議官ら９人懲戒処分　総務省、接待問題で

2021年2月24日 16時31分 (2月24日 16時56分更新) 会員限定
　総務省

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　総務省は２４日、放送事業会社「東北新社」による幹部接待問題で、谷脇康彦、吉田真人両総務審議官ら９人を減給や戒告の懲戒処分にしたと発表した。ほかに２人を訓告処分などとする。国家公務員倫理規程が禁じる違法な接待だったと認定した。

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