23日、沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷での練習試合・中日ー広島戦のスターティングメンバーが発表された。高橋周平内野手（27）、京田陽太内野手（26）、阿部寿樹内野手（31）、木下拓哉捕手（29）ら主力組がスタメン出場。

先発は4年目右腕の清水達也投手（21）。開幕ローテ入り、2桁勝利に向けて「今ある自分の力を出せるように、カープに嫌なイメージを与えたい」と意気込んだ。

【広島】

1番・遊・田中広

2番・二・菊池涼

3番・右・鈴木誠

4番・三・クロン

5番・左・松山

6番・一・堂林

7番・捕・会沢

8番・中・大盛

9番・指・林

投手・スコット

【中日】

1番・遊・京田

2番・中・岡林

3番・右・平田

4番・指・阿部

5番・三・高橋周

6番・左・井領

7番・一・石垣

8番・捕・木下拓

9番・二・高松

投手・清水