【中日ー広島スタメン】先発の中日・清水は開幕ローテ入りへ「カープに嫌なイメージを与えたい」
2021年2月23日 12時34分
23日、沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷での練習試合・中日ー広島戦のスターティングメンバーが発表された。高橋周平内野手（27）、京田陽太内野手（26）、阿部寿樹内野手（31）、木下拓哉捕手（29）ら主力組がスタメン出場。
先発は4年目右腕の清水達也投手（21）。開幕ローテ入り、2桁勝利に向けて「今ある自分の力を出せるように、カープに嫌なイメージを与えたい」と意気込んだ。
【広島】
1番・遊・田中広
2番・二・菊池涼
3番・右・鈴木誠
4番・三・クロン
5番・左・松山
6番・一・堂林
7番・捕・会沢
8番・中・大盛
9番・指・林
投手・スコット
1番・遊・田中広
2番・二・菊池涼
3番・右・鈴木誠
4番・三・クロン
5番・左・松山
6番・一・堂林
7番・捕・会沢
8番・中・大盛
9番・指・林
投手・スコット
【中日】
1番・遊・京田
2番・中・岡林
3番・右・平田
4番・指・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・石垣
8番・捕・木下拓
9番・二・高松
投手・清水
1番・遊・京田
2番・中・岡林
3番・右・平田
4番・指・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・石垣
8番・捕・木下拓
9番・二・高松
投手・清水
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