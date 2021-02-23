【中日ー広島スタメン】先発の中日・清水は開幕ローテ入りへ「カープに嫌なイメージを与えたい」

2021年2月23日 12時34分

このエントリーをはてなブックマークに追加
広島戦、先発の清水

広島戦、先発の清水

  • 広島戦、先発の清水
　23日、沖縄県北谷町のアグレスタジアム北谷での練習試合・中日ー広島戦のスターティングメンバーが発表された。高橋周平内野手（27）、京田陽太内野手（26）、阿部寿樹内野手（31）、木下拓哉捕手（29）ら主力組がスタメン出場。
　先発は4年目右腕の清水達也投手（21）。開幕ローテ入り、2桁勝利に向けて「今ある自分の力を出せるように、カープに嫌なイメージを与えたい」と意気込んだ。
【広島】
1番・遊・田中広
2番・二・菊池涼
3番・右・鈴木誠
4番・三・クロン
5番・左・松山
6番・一・堂林
7番・捕・会沢
8番・中・大盛
9番・指・林
投手・スコット
【中日】
1番・遊・京田
2番・中・岡林
3番・右・平田
4番・指・阿部
5番・三・高橋周
6番・左・井領
7番・一・石垣
8番・捕・木下拓
9番・二・高松
投手・清水

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ